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Спорт

Новую спортплощадку установили на улице Верхне-Печёрской в Нижнем Новгороде

11 сентября 2024 07:19  [1] Спорт

Фото: департамент физкультуры и спорта Нижнего Новгорода

В микрорайоне Верхние Печёры Нижнего Новгорода установили новую многофункциональную спортивную площадку для игровых видов спорта. Современный модернизированный комплекс площадью 800 кв. метров расположился на улице Верхне-Печерской,12.

Как отметили в депспорта, такие площадки строят по всему городу и на Верхне-Печерской её возвели на месте старой и неиспользуемой. Работу проводит муниципальный центр спортивных объектов и ГТО.

На площадке демонтировали старое асфальтовое покрытие и устроили новое ровное покрытие из резиновой крошки. Также здесь устроена площадка для мини-футбола, баскетбола, оборудованы новые баскетбольные стойки со щитами и кольцами, а также установлено ограждение из мягкой сетки.

"По поручению главы города Юрия Шалабаева мы продолжаем работу по устройству новых спортивных площадок и капитальному ремонту существующих. Эта работа очень важна, потому что мы понимаем, что новые многофункциональные площадки являются центром притяжения для нижегородцев. С детьми здесь проводят занятия по игровым видам спорта. С учётом сезонности мы проводим работы по обслуживанию этих площадок, чтобы жители на них занимались с комфортом. Этим летом мы сделали капитальный ремонт на 5 площадках , на более 70 - текущий ремонт", – рассказал директор департамента Антон Ермаков.

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Теги:
Благоустройство ГТО Спорт
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