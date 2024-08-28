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Общество

Крестный ход за трезвость пройдёт в центре Нижнего Новгорода 11 сентября

11 сентября 2024 07:56  [101] Общество

Фото: Нижегородская епархия

Крестный ход состоится в Нижнем Новгороде во Всероссийский день трезвости 11 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородской епархии.

Согласно информации, в праздник Усекновения главы святого Пророка и Крестителя Господня Иоанна Предтечи, в центре Нижнего Новгорода состоится крестный ход "За жизнь и трезвую Россию".

Шествие начнётся в 12:30 с молебна у церкви в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы (ул. Большая Покровская, д. 30).

Нижегородцев приглашают приглашают на общую молитву, призывающую людей к трезвому образу жизни и покаянию.

Затем участники пройдут по маршруту: площадь Минина и Пожарского – Нижегородский кремль (собор в честь Архангела Михаила) – Ивановский съезд – храм в честь Рождества святого Иоанна Предтечи –улица Рождественская– Похвалинский съезд – Благовещенский монастырь.

На время шествия будут производиться перекрытия движения транспорта по маршруту следования.

Как рассказали в Епархии, впервые праздник был установлен Святейшим Правительствующим Синодом в 1913 году, а в 1914 году было принято решение проводить его ежегодно. В России в этот день закрывали все винные лавки и прекращали продажу алкогольных напитков. В советское время традиция отмечать День трезвости была прервана, но с 2014 года традицию восстановили.

Дата 11 сентября была выбрана не случайно: в этот день православные христиане вспоминают Усекновение главы святого Иоанна Предтечи: пророк был обезглавлен царем Иродом во время пьяного пира.

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Теги:
Алкоголь Епархия
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