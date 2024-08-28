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Общество

Cбор персональных данных различными сервисами предложили ограничить

11 сентября 2024 08:48  [46] Общество

Вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов направил обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением ввести штрафы для сервисов за сбор и обработку избыточных персональных данных. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что ужесточение ответственности не только за нарушение правил безопасности хранения чувствительной информации, но и за её избыточный сбор необходимо в связи с многочисленными случаями утечек и кражи личной информации граждан, которая собирается и хранится коммерческими структурами.

"Действующие нормы требуют конкретизации и усиления контроля, введения административной ответственности, включая штрафы, за сбор и обработку избыточных персональных данных", - сказано в тексте документа.

В обращении указано, что сбор фамилий, паспортных данных, сканов документов и других сведений часто ведётся с целью дальнейших рекламных рассылок или же иных целей, не связанных с выполнением заказов, а это, по мнению автора инициативы, создаёт правовые риски. И введение штрафов поспособствует защите персональных данных граждан и снижению случаев неправомерного использования их информации.

Борис Чернышов отметил, что практически в любом интернет-сервисе при регистрации требуется предоставить ФИО и контактный телефон, который нужно ещё и подтвердить с помощью СМС. Такие же требования часто указаны в анкете сетевых магазинов для оформления карт лояльности и скидочных карт.

"В итоге массив таких данных в сети постоянно накапливается, в большинстве своём хранится без всякой защиты, хотя в Федеральном законе "О персональных данных" чётко говорится, что содержание и объём обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к этим целям", - пояснил парламентарий.

Он также напомнил, что в России с начала 2024 года был скомпрометирован почти 1 млрд строк персональных данных, что на треть больше, чем годом ранее.

"Об этой нарастающей проблеме мы говорим не первый год, но, увы, она не решается. Компании либо не предпринимают достаточно мер для надёжного хранения данных, либо их не пугают имеющиеся в законодательстве санкции", - заключил Борис Чернышов.

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Теги:
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