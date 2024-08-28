Клинические испытания вакцины против аллергии планируют завершить в 2026 году Общество

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Клинические исследования рекомбинантной вакцины для профилактики аллергии на пыльцу берёзы и перекрёстной пищевой аллергии стартует в России в сентябре-октябре этого года. Об этом сообщает ТАСС.

Препарат разработан государственным научным центром "Институт иммунологии" Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России совместно с Венским медуниверситетом. В ходе исследований специалисты будут изучать безопасность, эффективность и влияние вакцины на симптомы сезонной аллергии на пыльцу берёзы.

Вакцина создана на основе уникальной рекомбинантной молекулярной конструкции, выведенной в ходе фундаментальных исследований. Учёные картировали мажорный аллерген пыльцы берёзы и установили участки, отвечающие за развитие иммунного ответа на пыльцу берёзы. Они и вошли в состав вакцины.

В отличие от классических препаратов на основе экстрактов, которые нужно вводить до 30 раз, новая вакцина потребует всего три-пять инъекций.

Согласно информации, завершение I и II фаз клинического исследования запланировано на июль-август 2025 года. Полностью завершить все испытания планируется в 2026 году.