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Спорт

Участница команды Гордумы Анна Долгова победила в этапе XVII парламентской Спартакиады по настольному теннису

11 сентября 2024 11:06  [105] Спорт

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Команда городской Думы Нижнего Новгорода в составе сотрудников аппарата Александра Аполлонова, Анны Долговой, Галины Смуровой и Татьяны Александровой приняла участие в очередном этапе соревнований в рамках XVII спартакиады законодательных (представительных) органов власти Нижегородской области под эгидой ФСК "Парламент".

Мероприятие, организованное на площадке семеновского физкультурно-оздоровительного комплекса "Арена", открыли депутат Заксобрания Нижегородской области, руководитель аппарата регионального парламента, председатель ФСК "Парламент" Максим Ребров и председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу областного парламента Владимир Беспалов.

В соревнованиях этапа по настольному теннису приняли участие 9 команд. В тройке лидеров оказались команды Семенова (I место), Бора (II место) и Тонкина (III место).

В личном зачете среди женщин победу одержала начальник отдела по организации документооборота и работе с обращениями граждан и организаций управления делами городской Думы Нижнего Новгорода Анна Долгова.

В ходе церемонии награждения Максим Ребров также вручил Анне Долговой Золотой значок ГТО. Ветеран муниципальной службы со стажем в 25 лет, Анна Леонидовна сдавала нормативы комплекса в своей возрастной категории в том числе в рамках этапов Спартакиады по пяти спортивным дисциплинам (наклоны, отжимания, пресс, стрельба и бег на 2 км). В городской Думе Нижнего Новгорода она работает с 2011 года и с момента трудоустройства участвует в соревнованиях Спартакиады.

Следующий этап по стрельбе из пистолета Макарова и пневматической винтовки состоится в Нижнем Новгороде в октябре текущего года.

СПРАВКА:
Впервые Спартакиада законодательных (представительных) органов власти Нижегородской области ФСК "Парламент" состоялась в 2004 году. Привычный формат соревнования приобрели в 2012 году. Этапы Спартакиады проводятся в 17 видах спорта на протяжении года, с февраля по ноябрь.

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Теги:
Гордума Законодательное собрание Соревнования
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