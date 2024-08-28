Должников поставят на счётчик: сотни миллионов рублей задолжали нижегородцы за электроэнергию Бизнес

Ситуация с долгами за электроэнергию в Нижегородской области становится критичной - просроченная задолженность жителей региона перед "ТНС энерго НН" достигла внушительных 354 млн рублей. Лидерами стали сами нижегородцы, чьи долги превысили 185 млн рублей.

В список попадают те, кто не платит за свет два и более месяца - в среднем для этого нужно накопить 2,5 тыс. долга. Однако некоторые не просто игнорируют оплату за свет, а еще и пени, штрафы и даже готовы сидеть в темноте. Такие клиенты у энергетиков "на карандаше". Работают с ними отдельно – от судебных разбирательств до ареста счетов и имущества.

До ограничения электричества, конечно, доходит не всегда - 62% потребителей, после получения уведомления об отключении света, гасят долг сразу же. Но все-таки 8 тыс. должников в этом году столкнулись с отключением света из-за халатного отношения к оплате счетов. В суде оказалось более 31 тыс. исков о взыскании долгов с неплательщиков.

В "ТНС энерго НН" понимают, что не все клиенты сразу могут погасить крупную сумму долга - им предлагают рассрочку. Обязательное условие - обеспечивать не только ежемесячный платеж по рассрочке, но и по всем текущим квитанциям.

Несмотря на пугающие "долговые" цифры, "ТНС энерго НН" продолжает выполнять свои обязательства перед жителями региона. Важно, чтобы потребители также своевременно и полностью оплачивая счета. Тем более, что сделать это можно всего в два клика: на сайте nn.tns-e.ru, через мобильное приложение "ТНС энерго" или онлайн-сервисы и мобильные приложения банков-партнеров.