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Общество

Свыше трёх тысяч тематических мероприятий провели для нижегородцев в Центре ЗОЖ за два года

11 сентября 2024 11:58  [53] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Свыше трех тысяч тематических мероприятий провели для нижегородцев в Центре ЗОЖ "Планета здоровья" за два года его работы. Это более 1,5 тысячи спортивно-оздоровительных мероприятий, более тысячи лекций, бесед и "школ пациентов", около 400 тренингов, мастер-классов и групповых занятий с психологом, а также 150 уроков по изучению иностранных языков.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области, с момента открытия центра его посетили более 17 тысяч человек. Большая часть гостей – зрелые люди и представители старшего поколения, однако многие мероприятия также привлекают и молодёжь.

"Основная цель работы нашего Центра ЗОЖ – повышение осведомленности нижегородцев о методах сохранения и укрепления здоровья, улучшение качества жизни людей, а также стимулирование интереса к здоровому образу жизни", – отметила главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, главный внештатный специалист областного Минздрава Наталья Савицкая.

По её словам, в Центре ЗОЖ постоянно расширяется спектр занятий. Так, помимо теории ЗОЖ и профилактики хронических неинфекционных заболеваний, все желающие могут посещать уроки мобильной грамотности, заниматься в театральном кружке, обучаться различным танцевальным направлениям и многому другому.

"Наши специалисты постоянно проводят мониторинг посещаемости мероприятий центра и выбирают самые востребованные, а затем совершенствуют их. Например, у нас появился свой танцевальный коллектив "Волжские жемчужины", который участвует в региональных танцевальных конкурсах, выступает на праздниках, посвящённых дням здоровья, а также снимает собственные клипы", – рассказала Наталья Савицкая.

Как отметила главный врач, уроки мобильной грамотности пользуются очень большой популярностью. Они помогают людям "серебряного возраста" ориентироваться в современном мире гаджетов и одновременно способствуют сохранению когнитивного здоровья.

"За время работы "Планеты здоровья" уже около трёх тысяч нижегородцев смогли пройти скрининговые обследования и получить консультации специалистов узкого профиля. Это результат проведения масштабных профилактических акций, которые традиционно приурочены к различным праздникам", – подчеркнула Наталья Савицкая.

Напомним, Центр ЗОЖ "Планета здоровья" ведёт свою работу в рамках программы укрепления общественного здоровья национального проекта "Демография", который реализуется в стране по указу президента России Владимира Путина. Учреждение может бесплатно посетить любой желающий. Расписание работы Центра и анонсы мероприятий доступны в группе центра во "ВКонтакте".

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Теги:
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