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Общество

Народное голосование за лучших участковых стартовало в Нижегородской области

11 сентября 2024 12:11  [119] Общество

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Голосование по выбору лучших нижегородских участковых Нижегородской области стартует 11 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, конкурс "Народный участковый" в этом году пройдет уже в 14 раз. В нём принимают участие почти 90 участковых уполномоченных полиции.

С 11 по 20 сентября 2024 года жители Нижегородской области и Нижнего Новгорода смогут выбрать лучшего участкового на районном уровне.

Претенденты от муниципалитетов выйдут во второй этап конкурса, на котором будет определён лучший участковый области. Региональный этап пройдёт в октябре, его финалист представит Нижегородскую область на Всероссийском конкурсе "Народный участковый-2023".

На официальном сайте ГУ МВД России по Нижегородской области размещены анкеты конкурсантов. Любой желающий в режиме онлайн сможет отдать свой голос за понравившегося кандидата.

Напомним, в 2023 году в региональном этапе Всероссийского конкурса "Народный участковый" победил участковый отдела полиции №1 УМВД по Нижнему.Новгороду Андрей Жиров. Он набрал 8589 народных голосов.

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Теги:
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