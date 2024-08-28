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Экономика

Цены на вторичное жилье в Нижнем Новгороде немного выросли в августе

11 сентября 2024 12:55  [87] Экономика

По итогам августа цены на вторичное жилье в Нижнем Новгороде выросли на 0,19%, сообщает РБК-Недвижимость.

Так, средняя цена одного "квадрата" на "вторичке" в августе составила 135,4 тыс.рублей. В июле аналогичный показатель составлял 135,1 тыс.рублей.

Лидером по росту цен на вторичное жилье в последнем месяце лета-2024 в РФ стала Махачкала - там рост составил 3,72%. На втором месте Сочи (+2,41%), третью позицию занял Краснодар (+1,76%).

Что касается Москвы, то по итогам августа в столице России цена одного "квадрата" на вторичном рынке немного снизилась (-0,08%) и составила 321,9 тыс.рублей.

Ранее сообщалось, что цены на вторичное жилье снизились в Нижнем Новгороде в июле.

 

 

 

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Теги:
Жилье Цены
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