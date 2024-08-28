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Бизнес

Нижегородки с лучшими бизнес-идеями участвуют в программе "Мама-предприниматель"

11 сентября 2024 13:35  [115] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области стартовала обучающая бизнес-программа "Мама-предприниматель" для женщин с детьми - тех, кто находится в декретном отпуске. Программа реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Проект курирует заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

"В 2024 году на основе «обратной связи» от участниц мы приняли решение о развитии программы: расширится ее география с 63 до 70 регионов, реализуем ряд треков – "Мама на селе", "Мама в туризме", "Мама-экспортер". Расширяется и партнерский пул", – отметила Татьяна Илюшникова.

В Нижегородской области проект курирует региональное министерство промышленности, торговли и предпринимательства. По словам главы ведомства Максима Черкасова, поддержка мам с детьми и женского предпринимательства в целом – важная часть нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

"В этом году в Нижегородской области было подано 328 заявок на участие, из них 140 нижегородок пришли с уже готовыми проектами. Для обучения конкурсная комиссия отобрала 35 человек. Одна победительница получит сто тысяч рублей и отправится на федеральный этап программы, где сможет побороться за главный приз – один миллион рублей", - рассказал министр.

Как сообщил Максим Черкасов, региональный этап программы поддержал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Из бюджета региона было выделено 7,5 млн рублей, благодаря чему еще 15 лучших участниц программы получат гранты по 500 тыс. рублей на реализацию своей бизнес-идеи.

Обучение по программе "Мама-предприниматель" будет проходить в формате тренинга-интенсива. В течение пяти дней участницы программы будут генерировать бизнес-идеи, просчитывать их финансовые показатели, разработают бизнес-план, посетят с экскурсией нижегородские предприятия.

Также нижегородки встретятся с успешными предпринимательницами региона. Спикерами выступят руководитель центра развития для детей "Жираф", победитель конкурса "Лучший социальный проект 2018" Татьяна Лобзина, основательница студии парфюмерной стилистики Flakonn.ru, участница программы "Мама-предприниматель 2017" Ольга Гут, основательница бренда одежды "Смагина Дизайн", участница обучения по программе "Азбука предпринимательства" Вероника Смагина.

Модератор проекта в Нижегородской области – руководитель павловского центра "Мой бизнес" и сертифицированный тренер АО "Корпорация МСП" Наталья Бубнова.

В финале обучения состоится конкурс бизнес-проектов участниц. Экспертное жюри оценит экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость проектов. Эксперты программы - опытные бизнес-тренеры и представители региональных структур поддержки малого бизнеса.

Соорганизаторы программы "Мама - предприниматель" - фонд "Наше будущее" и Корпорация МСП. Генеральный партнер - компания Wildberries, банк-партнер – Сбер, партнеры проекта - Союз женщин России, компания VK, iDialogue.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес", открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". На территории Нижегородской области нацпроект реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.

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Теги:
Мой бизнес МСП Предприниматели
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