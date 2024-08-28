Прием заявок по проекту "Вам решать!" на 2025 год начался в Нижегородской области Общество

В Нижегородской области с 11 сентября начался прием заявок для участия в губернаторском проекте инициативного бюджетирования "Вам решать!" на 2025 год.

Как рассказал в своем Telegram-канале глава региона Глеб Никитин, проекты-победители будут реализованы в следующем году.

"В Год семьи предлагаем подавать семейные заявки (инициативная группа должна состоять не менее чем из 10 родственников). Семейные заявки будут получать дополнительные баллы. Также с этого года заявку можно подать через Госуслуги, отслеживать там ее статус", - написал губернатор.

Кроме того, на портале GolosZa.ru можно оставить свое мнение о качестве уже реализованных проектов. Прием заявок на портале будет проходить до 15 октября.

Ранее сообщалось, что новую спортплощадку открыли в Ковернинском округе по проекту "Вам решать!".

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