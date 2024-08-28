Россияне назвали профессии будущего из метавселенных Бизнес

Развитие метавселенных приведёт к появлению новых профессий и специальностей, показал опрос*, проведённый ВТБ среди жителей крупных городов России. Большинство россиян ожидает появления новых ИТ-специальностей, а также прогнозируют начало работы в виртуальном пространстве метавселенных гидов, учителей и врачей.

Большинство опрошенных (75%) убеждены, что развитие метавселенных в той или иной степени приведет к появлению новых профессий и специальностей. Еще 10% респондентов считают, что речь скорее будет идти об изменениях действующих специальностей, чем о появлении новых. Оставшиеся респонденты (15%) не смогли однозначно ответить на этот вопрос.

Из новых направлений деятельности участники опроса чаще всего называли специальности, связанные с разработкой и совершенствованием метавселенных - различные ИТ-направления. На втором месте по популярности предположение о появлении администраторов виртуальных пространств, секретарей, модераторов встреч и управляющих. Третье место заняли консультанты по использованию метавселенных, инструкторы и тьюторы. Также в пятёрку популярных ответов попали мета-экскурсоводы, виртуальные гиды, а также дизайнеры локаций и аватаров и мета-стилисты. Были высказаны предположения о том, что в метавселенных будут работать преподаватели, репетиторы, врачи, психологи, коучи и работники торговли.

Из наиболее экзотичных предположений – тамады, гадалки, оракулы, мета-сантехники и даже мета-таксисты.

Метавселенные — это трёхмерные интерактивные пространства для виртуального взаимодействия пользователей. ВТБ разрабатывает собственную метавселенную, представленную в апреле 2024 года.

*Опрос ВТБ проводился августе 2024 года среди 1500 респондентов, проживающих в крупных городах с населением свыше 100 000 жителей.