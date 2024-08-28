Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с запахами в Верхних Печёрах Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Уже несколько дней жители микрорайона Верхние Печёры в Нижнем Новгороде буквально задыхаются от запаха сероводорода, который разносится по окрестностям. Причём если раньше неприятный запах появлялся преимущественно в ночное время, то сейчас местные жители ощущают его и днём, и вечером.

"Запах канализации стал настолько выраженным, что приходится закрывать окна. Причём иногда пахнет даже какой-то химией, аж глаза режет. Вчера вечером сильно пахло, даже сейчас пахнет",- прокомментировала НИА "Нижний Новгород" жительница Верхних Печёр.

Причём в последнее время на запахи начали жаловаться также горожане из Кузнечихи, ЖК "Цветы", с улицы Родионова.

Сообщения с призывом обратить внимание на ситуацию в адрес различных инстанций регулярно публикуются в социальных сетях.

Ранее, комментируя подобные обращения, городские власти списывали проблему на "чёрных ассенизаторов", которые незаконно сливают отходы прямо в канализационные люки.

Теперь же ситуацией заинтересовались в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

"В связи жалобами нижегородцев в социальных сетях на запах сероводорода в районе Верхних Печёр Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области совместно с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области" организовано исследование атмосферного воздуха в зоне жилой застройки с учётом направления ветра", - сообщили в ведомстве.

Стоит отметить, что в Нижегородском водоканале также прокомментировали запросы граждан. В компании отметили, что сети водоотведения в указанном районе и оборудование Нижегородской станции аэрации (НСА) находятся в технически исправном состоянии, перебоев в работе нет.

"Стоит отметить, что даже при проведении работ по модернизации очистных сооружений на федеральные средства по инициативе нашего губернатора, первый этап которых Водоканал закончит в этом году, контролирующие органы постоянно проводят проверки качества воздуха на НСА, в том числе с отбором проб. Последний раз отбор проб воздуха аккредитованной лабораторией проводился в начале сентября. По его результатам превышений нормативных значений не зафиксировано", - подчеркнули сотрудники водоканала.

В компании предположили, что характерный запах поступает, вероятнее всего, идёт со стороны ООО "Мир бетона", располагающегося совсем рядом с очистными сооружениями на набережной Гребного канала, 7.

"В указанном месте была организована свалка мусора, что может являться одной из причин появления запаха сероводорода в верхней части Нижнего Новгорода. 5 сентября АО "Нижегородский водоканал" направило на рассмотрение обращение в Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру и Министерство экологии Нижегородской области по факту загрязнения атмосферного воздуха вследствие осуществления хозяйственной деятельности ООО "Мир бетона"", - проинформировали в Нижегородском водоканале.