Глеб Никитин вошел в топ-15 медиарейтинга глав регионов РФ в августе Политика

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин занял 13-е место в Telegram-рейтинге глав регионов России. Исследование провел Аналитический центр "Г.У.Р.У." Авторы использовали данные поисковой нейросети собственной разработки, которая фиксирует все публикации с упоминанием публичных политиков в русскоязычных Telegram-каналах.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам августа собрал в тг-каналах 7072 упоминания.

Одним из наиболее резонансных поводов стала предотвращенная атака БПЛА в Кулебакском районе, однако, как отмечают авторы, доминировала больше конструктивная повестка. В Нижнем Новгороде прошел статусный саммит министров промышленности стран БРИКС. На стадионе "Нижний Новгород" состоялся масштабный спортивно-патриотический фестиваль "Моя сила" в поддержку ВС РФ, одним из главных организаторов которого выступил Дом народного единства. Также в Нижнем Новгороде - "Культурной столице-2024" - в пространстве ЦЕХ открылась мультимедийная выставка "Великолепный Эрмитаж", в церемонии открытия которой принял участие директор Эрмитажа Пиотровский.

Кроме того, Глеб Никитин запомнился в Telegram уникальной инициативой, заявив о создании в регионе "Института демографического развития". Это привлекло особое внимание федеральных экспертов и авторов исследования, которые отдельно отметили губернатора Нижегородской области за "системный подход" в решении демографических проблем.

Среди федеральных ТОП телеграм-каналов, упоминавших губернатора Глеба Никитина, в докладе отмечены Readovka, Baza, Пул №3, Оперативные сводки и Силовики. Наиболее часто упоминающими губернатора телеграм-каналами стали VOLGA.brief (44), Нижегородская Стрелка (28), Мой Нижний Новгород (12), NewsNN (10) и Правда – и точка! (9).

Кроме того, персональный аккаунт губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в Telegram заметно прирос новыми (+1147) и занял 25-е место в федеральном ТОПе по их общему количеству (44 804).

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин занял 14 место в топе медиарейтинга глав регионов по итогам июля.