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Культура и отдых

Группа ОМК поддержала осеннюю премьеру Нижегородского театра оперы и балета

11 сентября 2024 18:06  [44] Культура и отдых

Фото: пресс-служба Нижегородского театра оперы и балета им. Пушкина

Нижегородский театр оперы и балета имени А.С. Пушкина в партнерстве с фондом "Стрелка" при финансовой поддержке промышленной группы ОМК в начале нового театрального сезона 19-22 сентября покажет премьерный спектакль "Так поступают все женщины?".

Благодаря партнерству ОМК и театра, премьеру увидят нижегородцы и гости столицы Приволжья, а сотрудники выксунского завода ОМК смогут бесплатно побывать не только на первой премьере сезона, но и посетить спектакли из программы театрального фестиваля "Болдинская осень" - "Онегин", "Пиковая дама" и "Пиковая дама. Балет".

Театральное искусство в Выксе имеет глубокие корни, здесь в 19 веке существовал один из лучших усадебных театров своего времени и работал драматург Александр Сухово-Кобылин. Внимание и любовь к классическому театру и современному искусству не ослабевает и сегодня. Так, минувшим летом театр стал одной из центральных тем и на "Выкса-фестивале".

"Мы искренне благодарны компании ОМК за их поддержку и доверие. Благодаря такой инициативе, мы смогли воплотить в жизнь творческую задумку и подарить зрителям незабываемые впечатления. Это партнерство подчеркивает важность сотрудничества бизнеса и культуры, открывая новые горизонты для искусства и вдохновляя нас на дальнейшие свершения", – отметил директор Нижегородского театра оперы и балета имени А.С. Пушкина Айрат Тухватуллин.

"На примере Выксы мы знаем, что искусство может быть повсюду: от производственных цехов, до парков и городских стен.  Оно помогает любить свой город сильнее, делает жизнь каждого интереснее и дарит новые эмоции. Много лет подряд мы проводим театральные сезоны в Выксе и других городах, а также поддерживаем и помогаем реализовывать различные творческие и театральные инклюзивные проекты.  Давние партнерские отношения с музеями и театрами у нас есть и в Нижнем Новгороде. Партнерство с нижегородским театром оперы и балета – еще одна возможность для сотрудников завода провести время вместе с семьей", - отметила директор по персоналу выксунского завода ОМК Светлана Исаева.

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Теги:
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