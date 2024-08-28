Сбор заявок на участие в проекте "Вам решать!" стартовал в Нижегородской области Общество

11 сентября в Нижегородской области на сайте стартовал приём заявок на участие в губернаторском проекте инициативного бюджетирования "Вам решать!" на 2025 год.

Заявки принимаются на сайте GOLOSZA.RU до 15 октября 2024 года.

Как рассказали в облправительстве, в Год семьи в проекте появилось направление "Семейная заявка" – инициативный проект, выдвинутый гражданами в количестве не менее 10 человек, являющихся между собой родственниками. Семья может выступить с инициативой ремонта и благоустройства местных дорог, тротуаров, трубопроводов, общественных пространств и многого другого.

В пресс-службе правительства региона отметили, что такие семейные инициативы будут особо поощряться. В частности, при проведении конкурсного отбора такие заявки будут автоматически получать дополнительно 50 баллов, что повышает их шансы на итоговый успех и поддержку за счёт средств областного бюджета.

"У нас в регионе много инициативных, дружных, творческих семей. Считаем правильным дать таким семьям ещё одну возможность проявить себя, чтобы сделать лучше места, где они живут, учатся и работают", - прокомментировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Стоит отметить, что в этом году в проекте "Вам решать!" появится и другие нововведения. Так, на обновлённой цифровой платформе каждый участник сможет создать личный кабинет через "Госуслуги" и заполнить необходимые данные для подачи заявки онлайн, а затем отслеживать её статус и взаимодействовать с проверяющими органами.

Кроме того, появилась возможность сбора "обратной связи" о качестве реализованных объектов, подробный архив объектов прошлых лет и многое другое.

Напомним, на реализацию инициатив в 2025 году из бюджета Нижегородской области будет выделено 1,2 млрд рублей. Какой именно объект будет реализован в рамках программы благоустройства, решают сами жители.

В рамках проекта могут быть построены, отремонтированы и благоустроены дороги местного значения, тротуары; объекты водоснабжения; скверы, пляжи; спортивные объекты; детские площадки; памятники; объекты жилищно-коммунального хозяйства; объекты уличного освещения; учреждения культуры и библиотеки.