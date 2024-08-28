Нижегородские компании приглашаются для участия в акселераторе "Экспортный мини МBА" Бизнес

Нижегородских предпринимателей приглашают принять участие в акселерационной программе "Экспортный мини МBА". Она подготовлена центром поддержки экспорта (ЦПЭ) Нижегородской области в рамках нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство" и "Международная кооперация и экспорт".

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, ЦПЭ региона оказывает широкий перечень услуг направленных на развитие внешнеэкономических связей нижегородских предприятий - семинары, обучающие программы.

Министр рассказала, что новый проект "Экспортный мини MBA" ориентирован на предприятий, уже имеющих серьёзный опыт работы с зарубежными компаниями. За время проекта компании под руководством тренеров и наставников разработают индивидуальный бизнес-план на три года по расширению присутствия на зарубежных рынках.

Обучение будет проходить в очном формате в течение 2,5 месяцев. В качестве спикеров программы выступят эксперты Российского экспортного центра. Всего пройдет пять модулей: стратегия, финансовое планирование, маркетинг и продажи, операционная эффективность и переговоры.

Первое мероприятие программы состоится 30 сентября в региональном ЦПЭ по адресу: Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, 4. На встрече потенциальные участники программы смогут ознакомиться с условиями прохождения обучения, а также получить консультацию по другим мерам поддержки для экспортёров.

Принять участие в программе могут субъекты МСП, зарегистрированные в Нижегородской области и соответствующие следующим требованиям: период деятельности - не менее трёх лет до момента подачи заявки, опыт экспортной деятельности – не менее 1 года, годовой выручкой – не менее 30 млн рублей в предыдущий год, основной ОКВЭД – производство и оптовая торговля, отсутствие задолженностей по налогам и сборам.

Участие бесплатное, для регистрации необходимо до 20 сентября заполнить форму: https://forms.yandex.ru/u/66d1d27b73cee71274d0e77b/.

Подробная информация – по ссылке: https://мойбизнес52.рф/events/tsentr-podderzhki-eksporta-nizhegorodskoy-oblasti-priglashaet-k-uchastiyu-v-akseleratsionnoy-program/.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф), открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На базе центра работает горячая линия: 8 (800) 301-29-94 (ежедневно с 9.00 до 18.00, звонок бесплатный).

На территории Нижегородской области нацпроект МСП реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.