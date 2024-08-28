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Экономика

Цена красной икры за август показала рекордный рост с ноября 2022 года

12 сентября 2024 08:47  [83] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Цена на красную икру в России за август 2024 года выросла на 2,3% - это максимальный месячный прирост цены на неё с ноября 2022 года. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает РИА Новости.

Согласно информации, стоимость деликатеса увеличивается уже второй месяц подряд: в июле она выросла по отношению к июню на 0,3%. А вот в предыдущие три месяца цены, напротив, снижались.

Как отмечают аналитики, прирост цен на икру в конце лета этого года стал максимальным для августа с 2007 года - тогда он составил 2,6%. Рекорд по росту цены отмечался более 20 лет назад - в марте 2003 года, когда цены на продукт подскочили за месяц на 13,6%.

При этом в годовом выражении, по последним данным Росстата, икра дешевеет девять месяцев подряд. Так, стоимость килограмма икры в июле снизилась на 6,45%. Средняя цена на неё в середине лета составила почти 5,9 тысячи рублей.

Напомним, в августе зампред правительства Дмитрий Патрушев заявил, что предпосылок для подорожания красной икры и рыбы в России в ближайшие полгода нет, а все повышения - спекулятивные.

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Теги:
Продовольствие Росстат Цены
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