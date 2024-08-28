Водитель грузовика умер во время проверки документов в Нижегородской области

Несчастный случай произошёл с водителем грузовика во время проверки документов на трассе М-7 в Кстовском районе. Об этом сообщили в нижегородской Гострудинспекции.
Согласно информации, 11 сентября около 10:30 сотрудники Госавтоинспекции остановили грузовой автомобиль Mercedes на 457-м км автодороги М-7 "Волга".
Во время проверки документов 61-летнему водителю стало плохо, он потерял сознание и скончался на месте.
По данным Гострудинспекции, мужчина являлся сотрудником ООО "Лиммэн".
Ведомство выясняет обстоятельства и причины происшедшего несчастного случая, начато расследование.Ранее сообщалось, что два человека были госпитализированы в результате взрыва на предприятии в Дзержинске.
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