Повышение стоимости билетов на канатке Нижний Новгород - Бор
Новые трамваи "МиНиН" запустят по Сормовскому кольцу
Навигация "Метеоров" и "Валдаев" завершится в ноябре
Дорогу у главной проходной ГАЗ расширят до трех полос
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
12 сентября 2024 09:14  [71] Водитель грузовика умер во время проверки документов в Нижегородской области
11 сентября 2024 17:40  [644] Уголовное дело возбудили из-за неприятного запаха в Верхних Печёрах
11 сентября 2024 15:13  [346] Около 2 млн рублей потерял нижегородец из-за телефонных мошенников
10 сентября 2024 17:41  [421] Тело водителя фуры подняли водолазы из Оки
10 сентября 2024 12:13  [418] Около 70 млн рублей потеряли нижегородцы за неделю из-за мошенников
10 сентября 2024 11:30  [492] Около 60 мотоциклистов оштрафовали за прошлую неделю в Нижнем Новгороде
09 сентября 2024 10:12  [629] Телефонные аферисты развели двух жителей Автозаводского района на 2,5 млн рублей
09 сентября 2024 07:44  [716] Два расселённых дома сгорели ночью в Московском районе Нижнего Новгорода
08 сентября 2024 19:54  [767] Секция батареи упала на подростка с многоэтажки в Сарове
07 сентября 2024 20:23  [880] Грузовик упал со Стригинского моста
Происшествия

Водитель грузовика умер во время проверки документов в Нижегородской области

12 сентября 2024 09:14  [71] Происшествия

Несчастный случай произошёл с водителем грузовика во время проверки документов на трассе М-7 в Кстовском районе. Об этом сообщили в нижегородской Гострудинспекции.

Согласно информации, 11 сентября около 10:30 сотрудники Госавтоинспекции остановили грузовой автомобиль Mercedes на 457-м км автодороги М-7 "Волга".

Во время проверки документов 61-летнему водителю стало плохо, он потерял сознание и скончался на месте.

По данным Гострудинспекции, мужчина являлся сотрудником ООО "Лиммэн".

Ведомство выясняет обстоятельства и причины происшедшего несчастного случая, начато расследование.

Ранее сообщалось, что два человека были госпитализированы в результате взрыва на предприятии в Дзержинске.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госинспекция труда несчастный случай
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородская область на форуме Технопром-2024
28 августа 2024 15:14Нижегородская область на форуме "Технопром-2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph