Водитель грузовика умер во время проверки документов в Нижегородской области Происшествия

Несчастный случай произошёл с водителем грузовика во время проверки документов на трассе М-7 в Кстовском районе. Об этом сообщили в нижегородской Гострудинспекции.

Согласно информации, 11 сентября около 10:30 сотрудники Госавтоинспекции остановили грузовой автомобиль Mercedes на 457-м км автодороги М-7 "Волга".

Во время проверки документов 61-летнему водителю стало плохо, он потерял сознание и скончался на месте.

По данным Гострудинспекции, мужчина являлся сотрудником ООО "Лиммэн".

Ведомство выясняет обстоятельства и причины происшедшего несчастного случая, начато расследование.