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Происшествия

Нелегальный мигрант задержан в Нижнем Новгороде со ста свёртками героина

12 сентября 2024 09:37  [117] Происшествия

Сто свёртков с героином изъяли сотрудники полиции у молодого человека в Нижнем Новгороде в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Гражданина ближнего зарубежья задержали у одного из домов на улице Народной.

Как рассказали в ГУ МВД по региону, 23-летний мигрант находится на территории РФ незаконно. При личном досмотре задержанного сотрудники наркоконтроля обнаружили и изъяли свёртки с неизвестным веществом внутри и 3 банковские карты.

Ранее не судимый молодой человек признался, что занимается сбытом наркотических средств посредством закладок бесконтактным способом.

Молодой человек собирался сбыть с помощью тайников-закладок на территории областного центра порядка 400 доз героина. Общая масса изъятого наркотика составила около 200 грамм.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт наркотических средств…).

На время расследования молодого человека заключили под стражу, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, в отношении задержанного составлен административный протокол за нарушение режима пребывания в РФ, ему назначен штраф в размере 40 тысяч рублей.

Напомним, нижегородские полицейские с начала 2024 года инициировали лишение гражданства 11 человек, проживающих на территории области, за совершение ими уголовных преступлений.

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Теги:
МВД Миграция Наркотики
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