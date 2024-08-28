Нижний Новгород и Дивеево вошли в топ турпоездок на выходные Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Нижний Новгород и Дивеево вошли в топ туристических маршрутов на выходные дни, сообщает ТАСС.

Согласно информации, наибольший спрос на поездки отмечается по направлениям, находящимся в 200-300 км от Москвы. В их число также вошли Муром, Владимир, Суздаль и др.

В Минэкономразвития РФ отмечают, что спрос на поездки выходного дня в России растет, в том числе, за счет увеличения популярности автомобильного туризма. Так, каждое третье туристическое автопутешествие в стране в этом году приходится на поездку выходного дня (в период с пятницы по воскресенье).

Всего спрос россиян на турпоездки на выходные в мае-августе 2024 года вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особой популярностью пользуются города, где находятся множество исторических и культурных достопримечательностей.

Ранее сообщалось, что туристические маршруты по Нижегородской области в межсезонье разработают в регионе.

Напомним, Нижегородскую область в 2023 году посетило 3,9 млн туристов.