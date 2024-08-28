Нижний Новгород и Дивеево вошли в топ турпоездок на выходные

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Нижний Новгород и Дивеево вошли в топ туристических маршрутов на выходные дни, сообщает ТАСС.
Согласно информации, наибольший спрос на поездки отмечается по направлениям, находящимся в 200-300 км от Москвы. В их число также вошли Муром, Владимир, Суздаль и др.
В Минэкономразвития РФ отмечают, что спрос на поездки выходного дня в России растет, в том числе, за счет увеличения популярности автомобильного туризма. Так, каждое третье туристическое автопутешествие в стране в этом году приходится на поездку выходного дня (в период с пятницы по воскресенье).
Всего спрос россиян на турпоездки на выходные в мае-августе 2024 года вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особой популярностью пользуются города, где находятся множество исторических и культурных достопримечательностей.
Ранее сообщалось, что туристические маршруты по Нижегородской области в межсезонье разработают в регионе.
Напомним, Нижегородскую область в 2023 году посетило 3,9 млн туристов.
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