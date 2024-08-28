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Происшествия

Пьяного водителя задержали в Нижнем Новгороде с погоней и применением силы

12 сентября 2024 10:28  [91] Происшествия

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области, архив

Сотрудники Госавтоинспекции задержали нетрезвого водителя, пытавшегося скрыться на автомобиле в Нижнем Новгороде. В отношении него составлено 13 административных материалов.

Дорожные полицейские во время патрулирования на территории Нижегородского района увидели внедорожник, которая движется по дороге, нарушая Правила дорожного движения и создавая аварийную обстановку. На требования остановиться водитель не отреагировал, а наоборот, набрал скорость и попытался скрыться.

Сотрудники ДПС отправились в погоню за правонарушителем, который в попытке оторваться от преследования проезжал на красный свет, опасно маневрировал и выезжал на полосу встречного движения, игнорируя требования полицейских об остановке.

Транспортное средство смогли остановить уже в Канавинском районе областного центра. При задержании водитель иномарки оказывал активное сопротивление.

Водителем внедорожника оказался 44-летний нижегородец. В отношении него составлено 13 административных материалов, из них 3 - за проезд на запрещающий сигнал светофора; 2 - за невыполнение требования ПДД подать сигнал перед поворотом; 4 - за выезд на "встречку"; 1 - за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства;
1 - за отказ от медосвидетельствования; 2 - за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции.

Водитель был доставлен в отдел полиции, а его автомобиль помещён на штрафстоянку.

 

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Теги:
Автомобили Госавтоинспекция ПДД
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