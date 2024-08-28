Путепровод на московской трассе в Кстовском районе открыли после ремонта

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Путепровод на пересечении федеральных трасс М-7 "Волга" и Р-158 в Нижегородской области полностью открыли после ремонта. Об этом сообщает Упрдор Москва-Нижний Новгород.
Путепровод расположен возле села Вязовка в Кстовском районе.
"Дорожники заменили изношенное асфальтовое покрытие на мостовом полотне, уложили новую гидроизоляцию, заменили деформационные швы, а также устранили дефекты на опорах и пролетных строениях", - пояснили в ведомстве.
Кроме того, подрядная организация отремонтировала лестничные сходы, заменила металлическое барьерное и перильное ограждение.
Напомним, около 5 км арзамасской трассы в Нижегородской области расширили до четырех полос.
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