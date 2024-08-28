"Черные электрики" добрались до жителей многоэтажек Общество

На территории Нижегородской области вновь появились "черные электрики".

Злоумышленники звонят жителям многоквартирных домов, представляются сотрудниками "ТНС энерго НН" и уговаривают заменить счетчики. С начала года зафиксировано 170 подобных случаев.

Разумеется, данные "специалисты" не имеют никакого отношения к гарантирующему поставщику. У подрядчиков "ТНС энерго НН" всегда при себе удостоверение и копия доверенности, которые они обязаны предъявить по требованию клиента. Сами сотрудники компании не обзванивают жителей и не ходят по квартирам, предлагая установить прибор учета.

Тем более, счетчики электроэнергии в многоквартирных домах меняют совершенно бесплатно, если у них истек срок межповерочного интервала или прибор учета попросту сломался. Стоит ли в таком случае платить 5-8 тысяч рублей за замену электросчетчика, который мог бы ещё проработать десяток лет?! К тому же, неизвестно, какое оборудование псевдоэлектрики поставят доверчивому жителю. Не исключено, что это будет устаревший счетчик, не соответствующий техническим нормам и законодательству.

Будьте бдительны, предупредите родителей, пожилых родственников и не дайте мошенникам себя обмануть!