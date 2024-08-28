"Волгаэнерго" повышает качество теплоснабжения за счет модернизации котельных Общество

В рамках подготовки к отопительному сезону ГК "Волгаэнерго" (входит в холдинг Эн+) провела замену оборудования и ремонт на котельных, обеспечивающих теплом и горячей водой более 200 объектов, в том числе 167 жилых домов, 11 детских садов, 4 школы и 3 медицинских учреждения в Автозаводском и Ленинском районах города.



На котельной "Северная" были заменены 2 сетевых насоса, которые выработали свой срок эксплуатации. Новые агрегаты повысят надежность оборудования для безаварийной работы в осенне-зимний сезон. Кроме того, до конца сентября будут выполнены диагностика, химическая промывка и капитальный ремонт одного из водогрейных котлов котельной. Для устранения дефектов пропуска теплоносителя на котле заменена запорная арматура. До конца года вместо маломасляных высоковольтных выключателей сетевых насосов и дымососов котельной будут установлены вакуумные. Они более экологичны и безопасны и при этом менее затратны в эксплуатации.



Также отремонтированы кровли котельных на ул. Завкомовская, 8 и Мостоотряд 32а, и котельных школ №16 и №114.



Отдельное направление работ в рамках подготовки к отопительному сезону – замена тепловых сетей. Произведен капитальный ремонт всей подземной теплотрассы котельной на улице Завкомовская и участка теплотрассы от котельной «Мостоотряд».



"Особое внимание в рамках инвестиционных и ремонтных программ мы уделяем реконструкции трубопроводов, снабжающих теплом и горячей водой важные социальные объекты. Так, на улицах Мончегорская и Мостоотряд-2 сейчас завершаются работы по замене участков от магистрального трубопровода до 2 детских садов, где в предыдущие годы неоднократно случались аварии и отключения из-за изношенности сети. Отслужившие срок эксплуатации коммуникации меняем на самый надежный на сегодняшний день вариант – стальные трубы с тепловой пенополиуретановой изоляцией сроком службы до 50 лет. Это позволит обеспечить надежную подачу тепла в зимний период", - отметил генеральный директор "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.



В общей сложности на ремонт сетей и оборудования котельных в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду потрачено 25 млн рублей.