Трамплинный комплекс в Кузнечихе планируют реконструировать в 2027 году Спорт

Фото: Сергей Гостев

Около века назад в микрорайоне Кузнечиха - на границе Щёлоковского хутора и бульвара Королёва - появился первый в Нижнем Новгороде горнолыжный трамплин. В советское время там было построено несколько учебных спусков, на которых активно занимались спортом местные жители.

В 1990-е школа прыжков с трамплина пришла в упадок, и в настоящее время комплекс находится в плачевном состоянии, что является существенным недостатком для спортивной инфраструктуры в данном районе.

На это обратила внимание директор школы №131 Ирина Борякова в ходе совещания с правительством РФ в начале августа, когда образовательное учреждение презентовали президенту Владимиру Путину.

"Чего не хватает? По-честному говорите: чего бы хотелось, чего не хватает?" - обратился Путин к директору школы.

Она отметила, что для занятий лыжным спортом на Щёлковском хуторе поблизости необходим трамплин.

"Я не думаю, что при современных технологиях это невозможно сделать, - обратился президент к представителям правительства региона. - Сделайте".

Как рассказал НИА "Нижний Новгород" общественный деятель, эко-активист Сергей Гостев, который давно выступает с инициативой восстановления учебных трамплинов и сопутствующих помещений для занятий спортом детей близлежащих микрорайонов, он направил соответствующее обращение заместителю губернатора Нижегородской области Андрею Гнеушеву.



"Идея директора школы № 131 Ирины Боряковой и поручение президента Владимира Путина оказались как нельзя кстати", - прокомментировал он.

По его словам, Минспорта Нижегородской области рассмотрело обращение и согласилось реконструировать трамплинный комплекс Базы "Кузнечиха".

Согласно официальному ответу ведомства (документ имеется в распоряжении НИА "Нижний Новгород"), до конца текущего года будут выполнены работы по обследованию технического состояния основных несущих конструкций, а также разработаны концепция и смета капитального ремонта.

После получения положительного заключения государственной экспертизы по проекту планируется приступить к его реализации. Планируемый срок реализации - 2026-2027 годы, готовится в тексте письма.

Эко-активист отметил, что Щёлоковский хутор является памятником природы регионального значения и проводить строительные работы в нём нельзя. А вот имеющийся учебный трамплин не касается особо охраняемой природной территории и является прекрасной возможностью в сжатые сроки выполнить поручение президента по развитию спорта.