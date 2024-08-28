Нижегородцы получили квитанции ЖКХ за август с инструкцией по действиям во время воздушной тревоги Общество

Фото: ИА "Время Н"

Некоторые нижегородцы получили квитанции ЖКХ за август с инструкцией по действиям во время воздушной тревоги, сообщает ИА "Время Н".

Так, ряд квитанций с порядком действий населения во время сигнала "Воздушная тревога" разослала домоуправляющая компания Канавинского района.

В платежке расписаны пошаговые действия, которые необходимо предпринять во время возможной ракетной опасности.

Так, необходимо сразу включить телевизор, радиоприёмник и прочие источники информации, прослушать из официального источника официальное сообщение о сложившейся ситуации. Следует незамедлительно поделиться данной информацией с родственниками и соседями.

Также в квартире нужно сразу же выключить электричество, перекрыть газ и воду.

Ранее сообщалось, что была совершена атака беспилотных летательных аппаратов самолётного типа на Кулебакский муниципальный округ.

