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Некоторые нижегородцы получили квитанции ЖКХ за август с инструкцией по действиям во время воздушной тревоги, сообщает ИА "Время Н".
Так, ряд квитанций с порядком действий населения во время сигнала "Воздушная тревога" разослала домоуправляющая компания Канавинского района.
В платежке расписаны пошаговые действия, которые необходимо предпринять во время возможной ракетной опасности.
Так, необходимо сразу включить телевизор, радиоприёмник и прочие источники информации, прослушать из официального источника официальное сообщение о сложившейся ситуации. Следует незамедлительно поделиться данной информацией с родственниками и соседями.
Также в квартире нужно сразу же выключить электричество, перекрыть газ и воду.
Ранее сообщалось, что была совершена атака беспилотных летательных аппаратов самолётного типа на Кулебакский муниципальный округ.
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