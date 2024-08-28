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Спорт

ЛУКОЙЛ поддерживает самбо

12 сентября 2024 12:05  [71] Спорт

Фестиваль самбо прошел в городе Кстово. Он был посвящен 60-летню кстовской школы самбо и стал ярким аккордом целой череды юбилейных мероприятий этого года. 

Компания "ЛУКОЙЛ" активно поддерживает спорт в Кстовском муниципальном округе. И конечно, особое внимание уделяет самбо как национальному виду спорта, выступает партнером соревнований регионального и всероссийского уровня, оказывает содействие в приобретении формы спортсменам, помогает в проведении учебно-тренировочных сборов. Не исключением стал и этот юбилейный год.

И конечно, самым ярким моментом фестиваля самбо стала презентация "Летописи кстовского самбо", отражающей все вехи развития этого красивого вида спорта в городе Кстово. Данный проект – победитель Конкурса социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" 2023 года. Летопись стала настоящим подарком для действующих спортсменов и ветеранов самбо.

 

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Теги:
Кстово ЛУКОЙЛ Спорт
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