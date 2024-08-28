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Бизнес

Искусственный интеллект облегчит общение в рабочих чатах нижегородцев

12 сентября 2024 12:26  [33] Бизнес

По статистике более 30% сотрудников никогда не перечитывают рабочие чаты после отпуска. Еще бы, ведь за пару недель в беседе даже маленького коллектива может накопиться до двух тысяч сообщений, а что говорить о компании, в которой несколько десятков сотрудников? К счастью, недавно разработчики представили новый инструмент, способный облегчить жизнь многим интернет-пользователям: на платформе для бизнес-коммуникаций МТС Линк появилась функция помощника на основе искусственного интеллекта.

Помощник напомнит об итогах прошедших онлайн-встреч, найдет нужные записи, составит сводки информации по определенной теме, а также выделит ключевые моменты обсуждений в чатах. Запрос можно формулировать в свободной форме.

"Ответы составляются на базе всех онлайн-мероприятий, на которых присутствовал пользователь и где была включена автоматическая расшифровка. В среднем менеджеры присутствуют на 3-5 встречах в день. ИИ-помощник поможет сократить количество просмотров записей, благодаря чему время для фокуса на важных задачах увеличится", - уверены в компании.

Искусственный интеллект буквально возьмет на себя функции личного секретаря и поможет выделить ключевые моменты обсуждений в рабочих чатах. На обработку запроса уйдет всего 1-5 секунд, после чего система опубликует краткое содержание диалогов отдельным постом в конце переписки – это увидит только пользователь, который их запросил.

"Мы провели ряд исследований, которые подтвердили востребованность ИИ-помощника, помогли определить основные сценарии его применения и выстроить логику нейросетевой модели. Мы продолжаем изучать запросы рынка и планируем внедрить искусственный интеллект во все элементы экосистемы МТС Линк", - отметил руководитель направления гибридных коммуникаций МТС Линк Дмитрий Крюков.

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Теги:
МТС
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