Отбор в III Международную "Школу интернет-безопасности молодежи" продлен до 16 сентября Общество

Организационный комитет III Международной "Школы Интернет-БЕЗопасности молодежи" продлил прием заявок до 16 сентября 2024 года включительно. Об этом сообщили организаторы: Московский государственный юридический университет имени О.Е.Кутафина (МГЮА), команда Молодежного цифрового омбудсмена и Мастерская управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей".

Со 2 по 6 октября 2024 года образовательный центр "Мастерская управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей" станет местом встречи 250 студентов и молодых специалистов со всей России и зарубежных стран, где на протяжении 5 дней они вместе со спикерами станут со-архитекторами цифрового будущего и смогут создать уникальные инновационные проекты.

Партнерами проекта стали Центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций "Диалог", Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение Первых", федеральный проект "Цифровая Россия", Координационный центр доменов RU./РФ., юридическая фирма "Better Chance", технологический партнер – компания VK, при поддержке Альянса по защите детей в цифровой среде, Агентства стратегических инициатив и других.



Тематика "Школы-2024" – обеспечение психологической безопасности и построение ментального иммунитета личности, общества и государства в цифровом пространстве. Студенты смогут углубить свои знания по одному из четырех образовательных треков: "Медиатехнологии", "Медиааналитика", "Право" и "Технологии". На практике полученные знания будут применены в рамках проектного блока, где участники смогут разработать и презентовать свой собственный уникальный инновационный проект.

Для прохождения конкурсного отбора студентам и молодым специалистам в возрасте от 18 до 25 лет необходимо решить кейс или разработать свой собственный проект. Работы можно загрузить до 16 сентября по ссылке. Все актуальные задания и информация доступны в официальных аккаунтах Молодежного цифрового омбудсмена и Международной "Школы Интернет-БЕЗопасности молодежи" в социальной сети ВКонтакте, мессенджере Telegram, а также на сайте проекта.

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