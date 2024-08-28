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Общество

Нижний Новгород попал в пятёрку городов с самыми долгими поездками на самокатах в 2024 году

12 сентября 2024 13:33  [79] Общество

МТС цифровая экосистема, сообщает о том, что сервис кикшеринга МТС Юрент проанализировал поездки в сезоне 2024 года и назвал топ-5 городов России, жители которых больше всего ездили на самокатах. Для этого оператор сравнил общее количество минут, которые пользователи потратили на поездки на электросамокатах с начала сезона.

Лидерами по общей продолжительности всех поездок стали Москва и Московская область, занявшие первое место, а также Санкт-Петербург на второй строчке и Екатеринбург на третьей. В пятёрку лучших также попали Адлер и Нижний Новгород.

В среднем, количество поездок в Нижнем Новгороде за летние месяцы выросло в 2,5 раза по отношению к прошлому году. Средняя продолжительность поездки составила 12 минут. Общее количество поездок на платформе МТС Юрент с января по август выросло на 50% по отношению к аналогичному периоду 2023 года — до более 70 млн поездок.

В МТС Юрент также отмечают рост числа поездок по транспортному сценарию в текущем сезоне – до 85% от общего количества. Это означает, что самокаты чаще используют не как развлечение, а как транспортное средство в качестве альтернативы общественному транспорту или личному автомобилю, позволяющее добраться из точки А в точку Б. Речь идет о поездках от дома до метро, от дома до офиса, до спортзала, супермаркета, торгового центра, салона красоты.

Пик активности пользователей приходится на утренние и вечерние часы: с 6 до 10 утра и с 5 до 10 вечера. Это связано с тем, что именно в это время люди отправляются на работу или возвращаются домой.

Использование электросамокатов для передвижения по городу оказывает положительное влияние на общую ситуацию на улично-дорожной сети. Кикшеринг помогает разгрузить общественный транспорт, позволяя людям избежать ожидания на остановках и в метро. Особенно это заметно на конечных станциях метро или остановках общественного транспорта, которые являются "точками притяжения" самокатного трафика.

Фото: МТС

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Теги:
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