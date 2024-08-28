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Бизнес

ВТБ: летний отдых обошелся туристу из ПФО в среднем в 100 тыс. рублей

12 сентября 2024 14:50  [81] Бизнес

По результатам опроса* ВТБ, средние траты жителей Приволжского федерального округа (ПФО) на отпуск летом 2024-го года не превышали 100 тыс. руб. на одного члена семьи. 28% опрошенных потратили до 30 тыс. рублей, еще 20% - от 30 до 100 тыс. рублей. При этом большинство опрошенных были довольны летним отпуском, а самыми популярными направлениями стали курорты Краснодарского края и российские города. 

61% жителей ПФО побывали этим летом в отпуске, в основном, запланированном (53%). Отказаться от летнего отпуска пришлось 14%, еще 24% ответили, что пойдут в отпуск в другое время года. 

Чаще всего приволжане проводили отпуск дома (23% опрошенных) и на даче (19%), а также у родственников и друзей (12%). Среди популярных направлений для поездок в этом году были российские города, в том числе Москва и Санкт-Петербург (14%), курорты Краснодарского края (10%), а также Крым, Турция, Египет и ОАЭ, где побывали по 5% опрошенных. На Кавказе проводили отпуск 3% респондентов, на Байкале и в Абхазии – 2% жителей ПФО. 

По данным роуминга абонентов оператора ВТБ Мобайл, в топ-10 направлений этим летом вошли: Турция (около 20%), Белоруссия (19%), а также Абхазия, Казахстан, Египет, Грузия, Таиланд и Армения. Вместе с Киргизией и Азербайджаном на эти страны пришлось более 70% всех летних путешествий.

В большинстве случаев отпуск оправдал (36%), либо превзошел ожидания (20%). Лишь 6% опрошенных отметили, что отпуск был хуже, чем им бы хотелось.

28% участников опроса потратили на отпуск летом 2024-го до 30 тыс. рублей на одного члена семьи, еще 20% - от 30 до 100 тыс. рублей. Траты 7% жителей ПФО составили в среднем от 100 до 200 тыс. рублей. Еще 3% заплатили за путешествие более 200 тыс. рублей, а 4% участников опроса признались, что отдыхали за чужой счет.

Около трети жителей ПФО (35%) отметили увеличение затрат на отпуск текущим летом по сравнению с прошлым годом: у 17% расходы значительно выросли, еще 18% рассказали о незначительном увеличении трат. 12% опрошенных потратили на отдых столько же, сколько и годом ранее, у 11% расходы на летний отдых сократились.

* Опрос проведен ВТБ по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.

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Теги:
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