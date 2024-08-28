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Общество

Минпросвещения призвало запретить сайты со школьными ГДЗ

12 сентября 2024 15:00  [59] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов призвал запретить сайты, на которых выложены готовые домашние задания для школьников. Об этом он заявил накануне в ходе "Всероссийского родительского собрания“. По мнению чиновника, люди, которые формируют ГДЗ, совершают преступление и оказывают "медвежью услугу" школьникам, разрушая тем самым образование.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в ответ парировала, что такая мера, если её примут, навряд ли поможет решить проблему списывания. Своей точкой зрения парламентарий поделилась в комментарии телеканалу "360".

"Чем руководствуется Минпросвещения, делая такие заявления, я понимаю: большинство использует готовые домашние задания не по назначению. Не вдумываясь списывают", — отметила депутат.

Яна Лантратова согласилась, что это, конечно, не способствует развитию детей. Но, по её мнению, запрет ГДЗ не поможет решить проблему списывания в целом, ведь есть и другие возможности: нейросети, решебники.

"Необходимо пересмотреть подход к составлению домашних заданий. Сделать их более творческими и индивидуальными", - подчеркнула первый зампред комитета Госдумы по просвещению.

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Теги:
Госдума Минобрнауки Образование
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