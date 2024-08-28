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Общество

Сильная магнитная буря спровоцирует северные сияния ночью с 12 на 13 августа

12 сентября 2024 16:07  [124] Общество

Фото: Владимир Яшин

Серия мощных вспышек на Солнце, произошедших накануне, в ближайшие сутки приведёт к значительному возмущению магнитного поля Земли. Об этом предупредили специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

"Поступили результаты моделирования третьего из произошедших за последние дни выбросов плазмы, который всё же с вероятностью 99.9 % на этот раз ударит по планете. Прошлый выброс шёл мимо Земли и должен был задеть планету только краем. На этот раз выброс направлен точно на Землю, и ему просто некуда деться, кроме как прийти сюда к нам," - говорится в сообщении института.

Геомагнитная активность сегодня будет находиться на существенно возмущённом уровне, и по состоянию на середину дня уже регистрируется слабая буря планетарного масштаба.

Пик возмущений ожидается к вечеру, когда к Земле придут основные массы вещества. По расчётам, основная масса солнечного вещества накроет Землю около 22:00, а пик бури ожидается в 3-4 часа ночи. Максимальный уровень бури ожидается, предварительно, на уровне 2-3 по 5-балльной шкале.

Этой ночью велика вероятность появления полярных сияний в наших широтах, которые можно будет наблюдать при ясной погоде.

Как прокомментировал телеканалу "360" доцент МФТИ Владимир Бабинцев, во время магнитных бурь метеозависимые люди могут ощущать недомогание - головную боль, слабость и головокружение, - поскольку магнитное поле оказывает влияние на кровь.

Врачи рекомендуют ограничить физическую нагрузку, избегать нарушений режима сна, чаще находиться на свежем воздухе, употреблять достаточное количество жидкости, овощей и фруктов.

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Теги:
Астрономия Здоровье Наука
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