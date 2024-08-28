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Александр Синелобов: "Нижегородская область запрограммирована на цифровой успех"

12 сентября 2024 14:37  [135] Общество

12 сентября в России отмечается День программиста. Министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов поздравил ИТ-сообщество с профессиональным праздником.

"Нижегородская область с каждым годом все активнее претендует на звание цифровой столицы страны. Информационные технологии являются одной из наиболее динамично развивающихся отраслей в регионе. С 2018 года доля ИТ-отрасли в валовом региональном продукте Нижегородской области увеличилась на 1,5 процента и достигла пяти процентов. За последние пять лет общий объем поддержки отрасли составил более 920 миллионов рублей. Такие показатели стали возможны благодаря постоянной совместной работе правительства и ИТ-сообщества региона", - отметил Александр Синелобов.

Третий год подряд Нижегородская область занимает третье место по объемам выпускаемого программного обеспечения и по уровню развития индустрии разработки ПО. Среди остальных субъектов России в 2023 году Нижегородская область вышла на первое место по выручке на одного сотрудника ИТ-компании.

"Мы гордимся не только зарекомендовавшими себя ИТ-специалистами. Регион достойно представляют и молодые айтишники, студенты профильных направлений. Нижегородские программисты стабильно показывают высокие результаты на хакатонах, ИТ-конкурсах разного уровня сложности. Нижегородская область запрограммирована на цифровой успех: столица Приволжья традиционно является местом проведения крупнейших ИТ-форумов и конференций. Желаю, чтобы каждый новый цикл года приносил только интересные проекты и высокие показатели! Пусть все ваши жизненные системы работают без сбоев!" - добавил Александр Синелобов.

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Теги:
IT IT-специалисты Праздники
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