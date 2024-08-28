Глеб Никитин: "Нижегородские программисты – одни из сильнейших "айтишников" страны" Общество

12 сентября 2024 года в России отмечается День программиста. С праздником специалистов поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Глава региона отметил, что ИТ-отрасль играет все большую роль в жизни региона и страны в целом.

"Нижегородская область – один из признанных ИТ-центров. У нас проходит главная цифровая конференция страны – "ЦИПР». Строится ИТ-кампус "НЕЙМАРК". В течение последних трех лет Нижегородская область занимает третье место в рейтинге регионов России по уровню развития индустрии разработки программного обеспечения, уступая только Москве и Санкт-Петербургу. Растет значение ИТ-отрасли для экономики региона, реализуются крупные проекты. Все это было бы невозможным без талантливых и инициативных людей, двигающих сферу вперед", - подчеркнул глава региона.

"Нижегородские программисты – одни из сильнейших «айтишников» страны. Они создают решения в области машинного обучения, больших данных, информационной безопасности, мобильной разработки, стандартов связи, интернета вещей. В Нижнем Новгороде очень богатые традиции информационных технологий, связанные с созданием Юрием Неймарком первого в стране профильного факультета. Сфера обязательно будет развиваться и дальше, привлекая молодежь и расширяя свои возможности. Спасибо всем, кто создает новое!" - сказал Глеб Никитин.