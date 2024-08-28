Брендированный трамвай ИТ-кампуса "НЕЙМАРК" запустили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Гушев

В День программиста 12 сентября в Нижнем Новгороде состоялся запуск брендированного трамвая, посвященного ИТ-кампусу "НЕЙМАРК". Трамвай будет курсировать по маршруту №27 от трамвайного депо №1 до Московского вокзала. Для него был разработан эксклюзивный дизайн.

"ИТ-кампус играет ключевую роль в формировании ИТ-экосистемы региона. Мы стремимся к тому, чтобы как можно больше молодых людей узнало о возможностях, которые открываются перед ними в сфере технологий. Запуск брендированного трамвая — отличный способ донести эту информацию до каждого жителя города. Нижегородцы смогут узнать о Юрии Неймарке, основавшем в Горьком первый в СССР факультет вычислительной математики и кибернетики. В доступной форме изложена информация о самом ИТ-кампусе "НЕЙМАРК", его сетевых и дополнительных программах. Мы хотим, чтобы как можно больше людей узнали об уникальных возможностях, которые предлагает "НЕЙМАРК" для будущих студентов", - отметил директор АНО "НЕЙМАРК" Валерий Черепенников.

В салоне трамвая также размещены QR-коды, ведущие на информационные ресурсы ИТ-кампуса. Пассажиры смогут узнать больше о проекте и подписаться на социальные сети кампуса.

"ИТ-кампус "НЕЙМАРК" - масштабный и важный для Нижегородской области проект, который позволит не только насытить рынок кадрами в области информационных технологий, но и сформировать совершенно новую цифровую образовательную систему. Символично, что изображение кампуса размещено на трамвае. Это старейший общественный транспорт Нижнего Новгорода - родоначальника трамвайного движения на территории современной России. Сегодня наша инфраструктура переживает масштабную модернизацию. И строительство ИТ-кампуса, и обновление трамвайной сети – глобальные проекты, показывающие, что Нижегородская область – инновационный регион, уверенно смотрящий в будущее", - отметил директор ООО "Экологические проекты" Евгений Грабовский.

Напомним, проект по созданию межвузовского ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде является частью национального проекта "Наука и университеты", реализуемого Минобрнауки России и утвержденного президентом России Владимиром Путиным. Он направлен на привлечение талантливой молодежи в науку, повышение вовлеченности профессионального сообщества в эффективное решение стратегически важных вопросов в научной сфере, а также формирование полного представления о прорывных достижениях российской науки при взаимодействии государства, научного сообщества и бизнеса.