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Общество

"Т Плюс" открыла спортивную площадку для людей с ограниченными возможностями здоровья в дзержинском парке "Радуга"

12 сентября 2024 18:38  [43] Общество

Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" 12 сентября открыл в парке "Радуга" в Дзержинске спортивную площадку для людей с ограниченными возможностями здоровья. В приёмке объекта в эксплуатацию приняли участие директор филиала Ирина Гнеушева, глава города Дзержинска Иван Носков, представители общественных организаций.

Комплекс из шести современных тренажёров установлен под теневым навесом на резиновом бесшовном покрытии. Тренажеры подобраны с расчётом, чтобы на них можно было тренировать все группы мышц. Заниматься на спортплощадке смогут люди любого возраста. 

Площадка построена на благотворительные средства ПАО "Т Плюс" по грантовой заявке и при содействии Нижегородской областной общественной организации инвалидов «Интеграция». Место для её размещения выбрано с учетом пожеланий администрации города.  

"Парк "Радуга" за последние годы сделался одним из самых красивых и посещаемых мест отдыха жителей Дзержинска. Рада, что "Т Плюс" тоже не осталась от этого в стороне, в предыдущие годы мы построили здесь две детские площадки, теперь отрываем спортивную площадку для людей с ограниченными возможностями здоровья. Они особенно нуждаются в нашей поддержке, а мы, энергетики, работаем, чтобы горожанам комфортно жилось в своём городе", – отметила Ирина Гнеушева. 

"Дзержинские парки стали любимыми местами семейного отдыха. Основная задача – ежегодно развивать, делать их ещё доступнее и интереснее для разных поколений дзержинцев. Благодаря участию социально ориентированного бизнеса в парках появляются новые игровые и спортивные площадки. Нам важно, что "Т Плюс" вносит существенный вклад в воспитание и развитие подрастающего поколения дзержинцев. Уверен, эта добрая традиция открывать новые благоустроенные пространства в канун старта отопительного сезона будет продолжена и в следующем, юбилейном для Дзержинска году", – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

Ранее спортплощадка для людей с ограниченными возможностями здоровья по грантовой программе "Т Плюс" была построена в Парке культуры и отдыха Дзержинска. Кроме того, в рамках проекта "Территория детства с Т Плюс" в Дзержинске установлены пять детских площадок. 

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Теги:
Т Плюс
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