Арт-объект в честь Героя РФ Игоря Гурова появился в Нижегородской кадетской школе Общество

Фото: НРО ВОД "Волонтёры Победы"

Арт-объект, посвященный Герою России Игорю Гурову, появился в Нижегородской кадетской школе в рамках проекта "Социальные граффити". Об этом сообщили в НРО "Волонтёры Победы".

"Новый арт-объект станет напоминанием школьникам о мужестве и самоотверженности не только героя, размещенного на портрете, но и тех боевых товарищей, которые боролись в Чечне, Афганистане, совершали подвиги во время Великой Отечественной войны, и сейчас, в ходе проведения Специальной военной операции. Благодаря им мы имеем возможность жить в мире, добре и счастье. Вечная память героям Отечества!", - сказал полковник, разведчик, участник СВО, участник программы "Время героев" Евгений Чинцов.

Также среди участников мероприятия были нижегородские "Волонтёры Победы", ученики кадетской школы и вдова героя Анна Гурова.

"Наш герой, в честь которого мы открыли арт-объект, служебный долг выполнял в горячих точках и погиб смертью храбрых, спасая жизни своих товарищей. Теперь у юных кадетов есть возможность каждый день вдохновляться его героическим примером, усерднее учиться, тренироваться и стремиться быть патриотами своей страны", - отметила руководитель НРО ВОД "Волонтёры Победы" Мария Самоделкина.

На открытии арт-объекта прозвучали военно-патриотические композиции, также участники почтили минутой молчания память героя и всех бойцов, погибших в ходе военных конфликтов.

Ранее сообщалось, что граффити в честь участника СВО Александра Горева появилось в Нижнем Новгороде.