Призёры конкурса самозанятых "Займись делом - 2024"
Сбор заявок на участие в проекте "Вам решать!" на 2025 год
Дорогу у главной проходной ГАЗ расширят до трех полос
Новые трамваи "МиНиН" запустят по Сормовскому кольцу
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
13 сентября 2024 08:02  [83] Арт-объект в честь Героя РФ Игоря Гурова появился в Нижегородской кадетской школе
12 сентября 2024 18:38  [269] "Т Плюс" открыла спортивную площадку для людей с ограниченными возможностями здоровья в дзержинском парке "Радуга"
12 сентября 2024 18:29  [283] По программе "Единой России" и Минстроя с 2019 года благоустроили свыше 115 тысяч общественных пространств
12 сентября 2024 18:14  [294] Парковку транспорта ограничат на участке улицы Коперника в Нижнем Новгороде с 3 октября
12 сентября 2024 18:02  [294] Брендированный трамвай ИТ-кампуса "НЕЙМАРК" запустили в Нижнем Новгороде
12 сентября 2024 17:58  [253] Нижегородское метро направит 1,4 млн рублей на ремонт лестниц на станции "Стрелка"
12 сентября 2024 17:46  [265] Новая остановка "Улица Лоскутова" начнет действовать в Нижнем Новгороде с 13 сентября 
12 сентября 2024 17:19  [254] Нижегородский телевизионный завод "Нител" оштрафовали на 700 тысяч рублей
12 сентября 2024 17:00  [258] Десятый "Кванториум" начал свою работу в Нижегородской области
12 сентября 2024 16:07  [483] Сильная магнитная буря спровоцирует северные сияния ночью с 12 на 13 августа
Общество

Арт-объект в честь Героя РФ Игоря Гурова появился в Нижегородской кадетской школе

13 сентября 2024 08:02  [83] Общество

Фото: НРО ВОД "Волонтёры Победы"

Арт-объект, посвященный Герою России Игорю Гурову, появился в Нижегородской кадетской школе в рамках проекта "Социальные граффити". Об этом сообщили в НРО "Волонтёры Победы".

"Новый арт-объект станет напоминанием школьникам о мужестве и самоотверженности не только героя, размещенного на портрете, но и тех боевых товарищей, которые боролись в Чечне, Афганистане, совершали подвиги во время Великой Отечественной войны, и сейчас, в ходе проведения Специальной военной операции. Благодаря им мы имеем возможность жить в мире, добре и счастье. Вечная память героям Отечества!", - сказал полковник, разведчик, участник СВО, участник программы "Время героев" Евгений Чинцов.

Также среди участников мероприятия были нижегородские "Волонтёры Победы", ученики кадетской школы и вдова героя Анна Гурова.

"Наш герой, в честь которого мы открыли арт-объект, служебный долг выполнял в горячих точках и погиб смертью храбрых, спасая жизни своих товарищей. Теперь у юных кадетов есть возможность каждый день вдохновляться его героическим примером, усерднее учиться, тренироваться и стремиться быть патриотами своей страны", - отметила руководитель НРО ВОД "Волонтёры Победы" Мария Самоделкина.

На открытии арт-объекта прозвучали военно-патриотические композиции, также участники почтили минутой молчания память героя и всех бойцов, погибших в ходе военных конфликтов.

Ранее сообщалось, что граффити в честь участника СВО Александра Горева появилось в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Военные Памятники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородская область на форуме Технопром-2024
28 августа 2024 15:14Нижегородская область на форуме "Технопром-2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph