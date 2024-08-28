Россияне перевели в НПФ за полгода почти 95 млрд рублей Экономика

Добровольные вложения в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в РФ за январь - июнь 2024 года составили 94,2 млрд рублей, сообщают Известия.

Эксперты связывают данную тенденцию с запуском программы долгосрочных сбережений (ПДС), поскольку граждане получили право самостоятельно распоряжаться своей накопительной пенсией.

Также отмечаются изменения в экономическом поведении россиян: граждане стали чаще задумываться и заботиться о своем финансовом будущем.

Еще одной причиной роста вложений граждан в негосударственную пенсию названо увеличение реальных доходов населения вследствие повышения зарплат на дефицитном рынке труда.

Ранее сообщалось, что почти миллион россиян стали участниками программы долгосрочных сбережений.