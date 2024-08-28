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Общество

Сотрудники ОМК помогли собрать в школу более 100 будущих первоклассников

13 сентября 2024 10:13  [118] Общество

Фото: Сергей Ясинский

Сотрудники группы ОМК помогли собрать в школу 104 будущих первоклассника из шести регионов, где работают заводы и вагоноремонтные депо компании. Помощь оказали в рамках акции "В школу – вместе!", которую уже в одиннадцатый раз провел благотворительный фонд "ОМК-Участие".

На сайте фонда желающие помочь выбирали анкету ребенка и либо шли вместе с его семьей в магазин, либо заказывали вещи с доставкой.

Например, в Выксе (Нижегородская область) помогли обеспечить всем необходимым два класса будущих первоклассников. Там подарки от сотрудников завода ОМК и фонда "ОМК-Участие" получили 45 детей. Артисты дворца культуры имени Лепсе организовали для ребят праздник, который завершился бумажной дискотекой. В ответ организаторы получили сувениры от детей – керамические сердечки, которые изготовили в инклюзивной гончарной мастерской "Марсель".

Волонтеры белгородского завода "ОМК Энергомаш" поддержали детей из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних: им передали рюкзаки и разнообразные канцелярские принадлежности.

Подобный центр посетили и участники акции в Челябинске. Поздравить детей с началом учебного года и вручить им подарки пришла ростовая кукла Чебурашка, также сотрудники завода "ОМК Трубодеталь" провели мастер-классы для первоклассников. Заводчане подготовили особенные подарки для всех первоклассников, чьи родители трудятся на предприятии, а также для учеников первых классов местных школ. Всего вручили 295 рюкзаков с изображениями корпоративных героев "Железячки" и настольных ламп для учёбы.

В Благовещенке в заводском профориентационном центре будущим первоклассникам из многодетных и нуждающихся семей города вручили школьные наборы, школьную и спортивную форму и обувь.

Для чусовских первоклассников подготовили комплекты одежды и обуви, полный ассортимент школьных принадлежностей, игрушки и наручные часы. Кроме сотрудников чусовского завода ОМК к сбору помощи присоединились руководители Металлинвестбанка.

Также металлурги помогли собрать в школу 10 детей из Альметьевска и 16 ребят населенных пунктов, где работают вагоноремонтные депо "ОМК Стальной путь".

"Сборы в школу – весьма накладное дело для родителей. И здорово, что рядом есть те, кто поддерживает. Большое счастье видеть, что так много сотрудников группы ОМК участвуют в нашей акции "В школу- вместе!". За 10 лет мы вместе помогли более чем тысяче ребят. Для нас важно, чтобы благотворительность становилась привычным делом для большего количества людей. Спасибо всем: тем, кто участвует в акции многих лет, и тем, кто присоединился к нам впервые. Вы все помогаете детям ощутить праздник, а взрослым – необходимую поддержку", – отметила генеральный директор фонда "ОМК-Участие" Юлия Мишина.

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Теги:
Выкса ОМК
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