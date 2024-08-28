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Общество

Глеб Никитин: "Лес - важная часть нашей национальной культуры"

15 сентября 2024 09:15  [34] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днём работников леса.

"Уважаемые работники лесного и охотничьего хозяйства! Дорогие ветераны отрасли! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Лес — важная часть нашей национальной культуры. Неслучайно с давних пор он занимает особое место в сказках и былинах, с ним связано много поговорок и пословиц. Все мы любим ходить в лес за грибами и ягодами. Да и просто погулять в русском лесу – ни с чем не сравнимое удовольствие!

Лес – это еще и незаменимый материал для наших художественных промыслов, и источник вдохновения для художников. Лес – важная часть экономики региона и "лёгкие" нашей планеты", - говорится в тексте поздравления. 

"Именно поэтому значение вашей работы по охране природных богатств невозможно переоценить. Нет сомнений, что наши профильные службы - одни из лучших в России. Вы настоящие профессионалы и мастера своего дела! Благодаря вашей эффективной работе наш регион входит в тройку лучших по качеству ведения лесного хозяйства в России. Кроме этого, благодаря вашему труду обеспечивается сохранность биоразнообразия и рост популяции диких животных.

Благодарю вас за профессионализм, преданность своему делу и искреннюю любовь к природе! Здоровья вам и удачи во всем! С праздником!", - сказал губернатор.

 

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Теги:
Глеб Никитин Лесное хозяйство Праздники
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