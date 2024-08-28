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Общество

Нижегородский участник СВО: "Победа будет за Россией, за нашим мужественным народом!"

13 сентября 2024 11:04  [74] Общество

Фото: Олег Булыгин

Военнослужащий с позывным "Черемис" на СВО служит в штурмовых войсках. За плечами – опыт срочной службы и службы по контракту, который закалил характер навсегда, признается мужчина.

"Трое братьев моей жены и все мои товарищи служат на передовой. Я тоже не мог сидеть на месте и пошел добровольцем. Подписал контракт с Министерством обороны, прошел обучение под руководством опытных инструкторов на полигоне и уехал", - рассказал военнослужащий.

В условиях проведения спецоперации важными качествами любого военного "Черемис" считает дисциплинированность и самоконтроль. Именно это и помогает ему на передовой выполнять боевые задачи.

"Штурмовые отряды всегда встречаются с врагом лицом к лицу. И самое главное – держать себя в руках, не поддаваться панике, страху", - рассказал "Черемис".

Боец заключил военный контракт на три года. Сейчас военнослужащий проходит реабилитацию после ранения и лечения в госпитале. Скоро планирует вернуться на передовую.

"Я патриот. Мой дедушка - ветеран Великой Отечественной войны. Задачу специальной военной операции считаю правильной. Нацистов нужно убирать, из-за них страдают мирные жители. Сейчас немного подлечусь, и снова в бой. Победа будет за Россией, за нашим мужественным народом!" - уверенно сказал участник СВО.

Напомним, государство оказывает защитникам Родины достойную материальную поддержку и помогает их семьям. Так, по Указу президента РФ Владимира Путина выплаты от Минобороны РФ увеличены до 400 тысяч рублей. В итоге для тех, кто заключает контракт с Минобороны в военкоматах Нижнего Новгорода, единовременная материальная поддержка составит 1 млн 205 тыс. рублей: 400 тыс. — от Минобороны РФ, 500 тыс. — от региона и 305 тыс. — от города.

В Нижегородской области работает механизм заключения военно-социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Отправку жителей Нижегородской области к месту службы и выдачу дополнительного снаряжения обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства. Вместе с тем регион продолжает активно поддерживать военнослужащих, отправляя гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции.

Подробную информацию о службе по контракту, зачислении в новые военные формирования, предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8-800-10-17-017 или на сайте: https://служунн.рф/. Единый пункт отбора находится по адресу: Нижний Новгород, ул. Люкина, 2.

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Теги:
Военные СВО
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