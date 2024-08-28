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Политика

Паспорта нацпроектов одобрили на заседании комиссии под председательством Дмитрия Чернышенко

13 сентября 2024 11:08  [64] Политика

Фото: сайт Правительства РФ

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко провел заседание комиссии по научно-технологическому развитию, сообщается на сайте кабмина.

"По поручению Президента Владимира Путина все национальные проекты в части кадрового и научного обеспечения их реализации подлежат обязательному согласованию с Комиссией по НТР. Всего на рассмотрение в комиссию поступили 7 проектов паспортов нацпроектов по обеспечению технологического лидерства. Один из них, "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", согласовали ранее на заседании при условии его доработки. Ещё 5 нацпроектов технологического лидерства были рассмотрены сегодня. Четыре из них, а также национальные проекты "Молодёжь и дети" и "Эффективные транспортные системы" решено одобрить и доработать по внесённым замечаниям", – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Всего в ходе заседания были рассмотрены и одобрены с учётом замечаний членов комиссии и научно-технического совета паспорта нацпроектов технологического лидерства "Беспилотные авиационные системы", "Новые технологии сбережения здоровья", "Средства производства и автоматизации", "Новые материалы и химия", а также национальных проектов "Молодёжь и дети" и "Эффективная транспортная система".

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Теги:
Нацпроект
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