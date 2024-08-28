Евгений Чинцов: "Выборы — это всегда взгляд в будущее, и в этом будущем я нацелен на активную депутатскую работу" Политика

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Официально подведены результаты дополнительных выборов депутата городской Думы Нижнего Новгорода седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №30 в Советском районе. Голосование состоялось в период с 6 по 8 сентября 2024 года.

В Гордуму Нижнего Новгорода избран Евгений Чинцов, набравший 5105 голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Его кандидатура была выдвинута Нижегородским региональным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия".

"Благодарю нижегородцев, жителей округа №30, которые проголосовали за мою кандидатуру. Выборы — это всегда взгляд в будущее, и в ближайшем будущем я нацелен на активную депутатскую работу. Главная цель депутата, как и военного, служить своему народу, поэтому статус депутата для меня —логичное продолжение военной службы. Это возможность решать проблемы людей и влиять на ситуацию, а не стоять в стороне и ждать, когда кто-то что-то сделает для нас. Муниципальная власть, депутаты городской Думы Нижнего Новгорода, — это действительно власть, которая ведет открытый диалог с горожанами, предпринимателями, общественными организациями и бюджетными учреждениями. Меня волнует развитие Нижнего Новгорода, города, который стал родным для моей семьи. Итоги встреч с жителями 30-го округа, Народная программа партии "Единая Россия" легли в основу моей предвыборной программы, над реализацией которой буду работать в городской Думе Нижнего Новгорода. Самое ценное для меня — это доверие избирателей", - отметил Евгений Чинцов.

СПРАВКА:

Чинцов Евгений Александрович родился 26 июля 1980 года. В 2002 году окончил Дальневосточный военный институт. В 2018 году — факультет разведки ВУНЦ СВ "Общевойсковая академия ВС РФ" с красным дипломом. Продолжает обучение в Военной академии Генерального штаба ВС РФ, а также в Высшей школе государственного управления РАНХиГС по программе "Время героев". Начал военную карьеру в 17 лет курсантом, затем прошел путь от лейтенанта до полковника. Служил в Северной Осетии, Дагестане, в Мурманской области на Северном флоте. Принимал участие в операциях в Чечне, Ингушетии, Грузии и Сирии, а также в СВО с февраля 2022 года. С 2018 по 2023 годы служил в бригаде разведки Нижегородской области, в том числе начальником Нижегородского гарнизона. Награжден государственными наградами: тремя орденами Мужества (в 2008 г., 2015 г., 2023 г.), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалью "За отвагу" и медалью Суворова.