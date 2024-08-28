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Общество

Инженеры АПЗ приняли участие в отраслевом конкурсе профмастерства в Новосибирске

13 сентября 2024 13:21  [98] Общество

Начальник техбюро цеха №50 Алексей Шеньков и инженер-технолог СГТ АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" Илья Сыров защищали честь предприятия на 15-м отраслевом конкурсе профессионального мастерства в авиационной промышленности среди инженеров-технологов по механообработке, который состоялся с 4 по 6 сентября в Новосибирске.

Конкурс ежегодно проводится Министерством труда и социальной политики РФ, департаментом авиационной промышленности Минпромторга России, Союзом машиностроителей России, Российским профессиональным союзом трудящихся авиационной промышленности. В этот раз 40 конкурсантов из разных уголков страны гостеприимно принимал Новосибирский государственный технический университет под организационным руководством филиала ПАО "ОАК" – НАЗ им. В.П. Чкалова, квалифицированные специалисты которого разрабатывали конкурсные задания и оценивали работы. 

Открывая мероприятие, председатель Профавиа Алексей Тихомиров отметил: "Вы, участники конкурса, уже все являетесь победителями, пройдя специальные отборы в рамках своих интегрированных структур. В эти дни у вас есть хорошая возможность наладить связи и создать свою кооперацию специалистов предприятий авиационной промышленности для решения поставленных перед всеми нами задач".

"Корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" представляли четыре человека: двое с нашего предприятия и двое из Королева. Все ребята справились с заданиями, достойно представили и завод, и Корпорацию, немного недотянув до призовых мест, – рассказал председатель первичной профсоюзной организации АПЗ Александр Тюрин. – Интересно было посмотреть завод-организатор НАЗ им. В.П. Чкалова, где высокая культура производства, современное оборудование и вместе с тем те же проблемы, что и у нас, – нехватка кадров. Что же касается самого конкурса, приятно было встретить участников, которые в 2019 году состязались в данном конкурсе на базе АПЗ и до сих пор помнят наше гостеприимство и высокий уровень организации".

Всем участникам вручили сувениры, также для гостей были организованы экскурсии по производственной площадке НАЗ им. В.П. Чкалова, музею истории предприятия, НГТУ и по городу.

Илья Сыров отметил, что участие в подобных конкурсах расширяет кругозор, так как "ты пробуешь свои силы в разных направлениях, смотришь, как работают другие предприятия, как коллеги составляют техпроцессы". Алексей Шеньков: "Если в прошлом году задания были по мехобработке, то есть чем мы и занимаемся, в этом – много заданий касалось еще и сборочных процессов, что требовало более универсальных знаний. В процессе подготовки мы изучали ГОСТы, просматривали СТП". 

Ранее сообщалось, что АПЗ принял участие в Дне Арзамаса.

Текст: Людмила Фокеева. Фото: Александр Тюрин

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Теги:
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