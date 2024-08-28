Коллекция "Наличники" от бренда "Нижний 800" стала лауреатом премии "Лучший промдизайн России"

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Накануне в Москве прошло награждение лауреатов национальной премии "Лучший промышленный дизайн России", которую проводит правительство Москвы при поддержке Минпромторга и Минкультуры РФ.
Нижегородская коллекция "Наличники", представленная брендом "Нижний 800", стала победителем в категории "Дизайн аксессуаров" (номинация "Научный выбор").
Как рассказали в пресс-службе АНО "Нижний 800", в коллекцию вошли магниты, брелоки, значки, рюкзаки, книги, блокноты, фоторамки, открытки, закладки, конструкторы и пряники.
Концепция коллекции основывается на народных поверьях о том, что наличники ограждают дома от проникновения злых духов. Поэтому представленные товары являются не только оригинальными сувенирами для туристов, но и тёплой частичкой родного города для самих нижегородцев.
Причём некоторые образы наличников из коллекции повторяют реальные наличники на домах в Нижегородской области.
Как сообщает телеканал "360", конкурс был учреждён в 2023 году по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина с целью популяризировать промдизайн среди производственных предприятий, а также простимулировать развитие этой сферы и выявить достижения в ней. В 2024 году премия получила статус национальной.
В этом году на конкурс было подано более тысячи заявок из 45 регионов РФ - это почти в 2 раза больше, чем в прошлом.
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