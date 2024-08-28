"Единая Россия" определила кандидатуру Евгения Чинцова для выдвижения на пост председателя Думы Нижнего Новгорода Политика

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Региональное отделение "Единой России" определило кандидатуру Евгения Чинцова для избрания на должность председателя Гордумы Нижнего Новгорода седьмого созыва. Такое решение было принято сегодня, 13 сентября, на заседании Президиума регионального политсовета партии.

Евгений Чинцов одержал убедительную победу на прошедших 6-8 сентября выборах, набрав порядка 80% голосов избирателей. Он – профессиональный военный, полковник, участник специальной военной операции. Неоднократно награждался государственными наградами. Является участником программы "Время героев", которая была инициирована Президентом России Владимиром Путиным, и направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Наставником Евгения Чицова в программе стал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Сегодняшнее решение будет направлено в Президиум Генерального совета "Единой России" для согласования кандидатуры. После этого оно будет передано для выдвижения на должность в депутатское объединение партии в городской Думе Нижнего Новгорода.