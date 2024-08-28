Свыше 30 "Точек роста" открылось в нижегородских школах в начале нового учебного года Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

34 центра "Точка роста" открылись в нижегородских школах с начала нового учебного года. Как отметили в облправительстве, они были созданы в сельской местности и малых городах в 27 муниципалитетах региона в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование".

"Точки роста" – это образовательные пространства, которые позволяют детям углубленно изучать учебные дисциплины естественнонаучного и технологического профиля.

По словам министра и образования и науки региона Михаила Пучкова, в новых "Точках роста" есть все необходимое для более детального изучения биологии, химии и физики. Это цифровые лаборатории, цифровые микроскопы и наборы для проведения опытов.

"Такие центры – уникальный инструмент для внедрения на уровнях начальной и средней школы новых актуальных методов обучения и воспитания, которые уже дают результаты. Важно, что работа "Точек роста" позволяет осуществлять раннюю профориентацию юных нижегородцев", – подчеркнул министр.

Как сообщили в администрации г.о.г. Дзержинск, одна из новых "Точек роста" открылась в школе №25 пос. Бабино. Среди доступных дополнительных программ для учеников – "Робототехника" для начальных классов, "Зеленая школа" для 5-6 классов и "Биологическая лаборатория" для 7-9 классов.

"Благодаря нацпроекту "Образование" каждый год в наших школах появляются новые образовательные пространства. Уверен, у педагогов получится грамотно и интересно организовать занятия. Так, чтобы наши дети по-настоящему влюбились в науку и, возможно, даже захотели выбрать соответствующую профессию", – сказал глава Дзержинска Иван Носков.

В министерстве отметили, что все педагоги центров "Точка роста" прошли специализированное обучение в Нижегородском институте развития образования и на дистанционной платформе Академии Минпросвещения России. Учителя получили все необходимые навыки работы с оборудованием и рекомендации, как сделать образовательный процесс увлекательным.

На сегодняшний день в Нижегородской области действуют уже 430 центров образования естественнонаучной и технологической направленности "Точка роста". Они работают в 50 муниципальных образования региона.

Национальный проект "Образование" реализуется в стране в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ". Его ключевая цель – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.