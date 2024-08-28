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Общество

Очередную партию гуманитарной помощи доставили в Курск из Нижнего Новгорода

13 сентября 2024 15:42  [84] Общество

Фото: пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

Очередная партия гуманитарной помощи от нижегородцев отправлена в Курск. Как сообщает пресс-служба РИК НРО "Единая Россия", сегодня она уже прибыла на место назначения. В составе груза большое количество бытовой техники, которая сейчас необходима в пунктах временного размещения эвакуированных жителей. Это холодильники, водонагреватели, конвекторы, электрические плиты, генераторы. Всего более 300 единиц разной техники.

По просьбе курян акцент в этот раз сделан на спальные принадлежности – закуплены кровати, раскладушки, матрасы, подушки, одеяла, постельное белье. В связи с началом нового учебного года отправлено много детской одежды и канцелярских принадлежностей, необходимых для занятий.

Традиционно в состав груза вошли одежда и обувь, продукты с долгим сроком хранения, детское питание, вода, медикаменты, бытовая химия, гигиенические средства и другие предметы первой необходимости. Свою продукцию направили и нижегородские предприятия.

"В основном мы стараемся работать по заявкам – связываемся с представителями Курской области, уточняем, в чем сейчас есть потребность на месте, и формируем груз. В этот раз отправлена большая партия бытовой техники. Дополнительно – другие необходимые вещи. В сборе помощи приняли участие все наши местные отделения, серьезную роль сыграло региональное правительство. Выражаю огромную благодарность всем, кто не остается в стороне, кто помогает формировать грузы! Уверен, только так мы сможем победить!" - заявил депутат Государственной Думы РФ, руководитель Приволжского межрегионального координационного совета "Единой России" Роман Любарский.

За последние несколько недель региональное отделение "Единой России" уже отправило более 60 тонн гуманитарной помощи в Курскую область. В первую очередь, все необходимые вещи распределяются между пунктами временного размещения.

"Это уже третий гуманитарный конвой, который отправляет региональное отделение "Единой России". Собрали именно то, что необходимо жителям Курской области, которые были вынуждены покинуть свои дома. Конечно, мы должны помогать тем, кто попал в трудную ситуацию. Поэтому будем и дальше вести эту работу", - сказал заместитель губернатора Нижегородской области, первый заместитель секретаря регионального отделения "Единой России" Андрей Гнеушев.

Поддержку при формировании гуманитарного груза традиционно оказали представители предпринимательского сообщества, общественные организации, депутаты и просто неравнодушные жители со всей Нижегородской области.

"Трудные времена заставляют нас сплотиться, заставляют нас объединиться, чтобы вместе идти к достижению общей цели. И абсолютно неважно, какую помощь ты можешь оказать – принести необходимые продукты или закупить партию бытовой техники – самое главное, это наше единство и неравнодушие. В Нижегородской области никто не остается в стороне", - отметил благотворитель Гнел Варданян, генеральный директор компании, которая помогла в закупке необходимых предметов и отправке этого груза.

Напомним, с самого начала спецоперации жители Нижегородской области оказывают поддержку военнослужащим, вынужденным переселенцам, тем, кто остался на территориях освобожденных регионов, и жителям приграничных регионов.

Нижегородское региональное отделение и волонтерский центр партии "Единая Россия" в первые дни СВО организовали оперативные штабы, сразу подключились депутатский корпус партии и различные организации. В постоянном режиме ведется отправка грузов – и для военнослужащих, и для мирного населения. Депутаты, активисты вместе с партнерами регулярно передают необходимые вещи, спецоборудование, медикаменты, продукты.

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Теги:
гуманитарная помощь Единая Россия
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